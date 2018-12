Moers (ots) - Am Samstag gegen 18.40 Uhr versuchten zwei Unbekannte, in ein Haus an der Franz-Haniel-Straße einzubrechen.

Ein anwesender Hausbewohner schaltete das Licht an, als er durch Geräusche und Hundebellen auf den Einbruchsversuch aufmerksam wurde.

Er bemerkte zwei Personen, die durch den Garten flüchteten. Die verhinderten Einbrecher können nur vage beschrieben werden:

Mindestens 190 cm groß und dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell