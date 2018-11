POL-WES: Moers - Pkw-Fahrt endet im Schaufenster

1 weiterer Medieninhalt

Moers (ots) - Am Mittwoch, den 28.11.2018, gegen 19.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem Pkw die Homberger Straße in Moers, in Fahrtrichtung Duisburg. Der Pkw-Fahrer kam, aus zunächst ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er einen geparkten Pkw touchierte und anschließend mit seinem Fahrzeug in die Schaufensterscheibe einer Boutique fuhr. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden.

