POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Täter brachen in Eisdiele ein

Neukirchen-Vluyn (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Eisdiele am Vluyner Platz eingebrochen.

Sie hebelten die Hintertür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort durchsuchten sie den Schrank unter der Kasse und fanden Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell