Rheinberg (ots) - In der Zeit von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.15 Uhr, hebelten Unbekannnte an einer Baustelle an der Dr.-Aloys-Wittrup-Straße einen Baucontainer auf.

Aus diesem stahlen sie mehrere Werkzeuge.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

