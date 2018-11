POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Wesel (ots) - Am Freitag, 09.11.2018, gegen 08:50 Uhr kam es in Hamminkeln auf der Isselburger Straße zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 61-jähriger Pkw Fahrer aus Isselburg fuhr auf einen Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Bocholt auf, der an einer Rotlicht zeigenden Ampelanlage der B473 an der Anschlussstelle Hamminkeln stand. Im Pkw des Unfallverursachers wurden zwei 16 und 37 Jahre alte Mitfahrerinnen leicht verletzt und zu einem Krankenhaus nach Wesel verbracht.

