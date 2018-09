Moers (ots) - Schornsteinfeger bringen Glück, so heißt es, und daher greifen viele Menschen beherzt zu, wenn sie einem Schornsteinfeger begegnen.

Am Montagnachmittag, zwischen 14.00 Uhr und 14.20 Uhr, nahmen dies Diebe an der Nordstraße zu wörtlich und stahlen dort die Leiter eines Schornnsteinfegers, die dieser dort kurzfristig an einen Zaun gelehnt hatte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Unbekannten bei dem Diebstahl beobachtet haben.

Beschreibung der Leiter: Dreiteilige Steckleiter der Marke HAILO (Länge: 3 m), Gewicht: 30 kg.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

