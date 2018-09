Moers (ots) - In der Zeit von Freitag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 10.15 Uhr, beschmierten Unbekannte ein Tor einer Hofeinfahrt an der Annastraße mit grüner Farbe. Auch an einer Außentreppe und im Eingangsbereich des Hauses konnte grüne Farbe festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

