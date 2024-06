Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brüggen (ots)

Am Sonntag gegen 17.20 Uhr befuhr ein 82jähriger PKW-Führer aus Brüggen in Brüggen die Swalmener Straße in Richtung Niederlande. An der Einmündung Swalmener Straße/ Am Dahmensee wollte er nach links in die Straße Am Dahmensee abbiegen. Dabei achtete er nicht auf einen 39jährigen Fahrradfahrer aus Brüggen, der den Radweg der Swalmener Straße in Richtung Brüggen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 39jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und stürzte zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. /UR (421)

