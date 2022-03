Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbruch in Kläranlage - Kripo bittet um Hinweise

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Ungekannte in die Kläranlage des Niersverbandes am Ritzbruch in Breyell ein. Die Täter brachen Lagerhallen und Werkstätten auf und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem eine Vielzahl an Werkzeugen und Kupferkabel in noch unbekannter Höhe.

Es ist zu vermuten, dass die Täter über eine längeren Zeitraum zu Gange waren und die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise auf Tatverdächtige und verdächtige Fahrzeuge bitte an das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (126)

