Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Mönchengladbach/Krefeld: Gemeins. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft KR und der Polizei MG: Frau mit Messer schwer verletzt - 26-Jähriger festgenommen - Mordkommission ermittelt

Nettetal/Mönchengladbach/Krefeld (ots)

Ein psychisch schwer erkrankter 26-jähriger Mann hat am Dienstag, 20. Juli, gegen 12.30 Uhr seine 57-jährige Mutter mit einem Messer im häuslichen Umfeld in Nettetal-Breyell angegriffen. Die Frau erlitt dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen eilten zur Hilfe und informierten die Polizei. Der Tatverdächtige konnte vor Ort ohne Widerstand festgenommen werden und wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an. Aus Gründen des Opferschutzes bitten Staatsanwaltschaft und Polizei zum jetzigen Zeitpunkt von weiteren Nachfragen abzusehen. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161/29 10 222 E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de https://moenchengladbach.polizei.nrw (cr) (589)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell