Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher gelangten nicht ins Wohnhaus

Viersen - Dülken (ots)

Am Freitag, 22.11.2019, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr versuchten Unbekannte, in eine Doppelhaushälfte, auf dem Daniel-P.-Naumann-Ring in Dülken zu gelangen. Die unbekannten Einbrecher hebelten an dem, auf der Rückseite gelegenen, Terrassenfenster. Dieses hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Der / die Täter entfernten sich ohne in das Haus zu gelangen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0.

