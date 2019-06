Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am Sonntag gegen 14.35 Uhr befuhr eine 76jährige PKW-Führerin aus Grefrath in Grefrath die Lobbericher Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe Haus 23 berührte sie mit dem Fahrzeug das Hinterrad eines vor ihr fahrenden 12jährigen Radfahrers aus Hinsbeck. Der Junge kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er trug einen Fahrradhelm. /UR (696)

