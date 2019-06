Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettetal-Lobberich: (ots)

Noch steht nicht fest, was Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf der Weimarer Straße erbeutet haben. In der Zeit zwischen dem 08.06.2019, 17:00 Uhr und dem 11.06.2019, 18:00 Uhr betraten die Täter vermutlich über den Gartenzaun das Grundstück. Daraufhin hebelten sie das zum Garten liegende Fenster des Schlafzimmers auf. Die Täter durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuck. Der genaue Schadensumfang steht noch nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./lw(682)

