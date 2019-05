Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Sonntag, gegen 18.00 Uhr, fuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Lobberich auf der Friedenstraße aus Richtung Werner-Jäger-Straße und bog nach links in die Nordstraße ab. Aus Richtung Rosental kam eine 77-jährige Pedelec-Fahrerin und bog ebenfalls in die Nordstraße ab. Im Einmündungsbereich stießen beide zusammen, die Radfahrerin fiel auf die Straße. Dabei wurde sie schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (585)

