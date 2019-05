Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Alleinunfall - Rahrerin stürzt wegen Bordsteinkante

Willich (ots)

Eine 52jährige Frau aus Tönisvorst befuhr am Sonntag gegen 15:40 Uhr mit ihrem E-Bike den Fuß-/Radweg der Willicher Straße in Richtung Innenstadt. Sie verließ den Radweg, um einen an einer Parkplatzausfahrt wartenden PKW zu umfahren. Beim wieder Auffahren auf den Radweg stieß sie gegen die Bordsteinkante, stürzte, und verletzte sich leicht an der Hand. Die Frau trug einen Fahrradhelm.

