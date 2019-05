Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Dachgeschosswohnung

Nettetal-Breyell (ots)

Bislang Unbekannte gelangten am 10.05.2019, zwischen 13:00 und 21:30 Uhr, während der Abwesenheit des Eigentümers in dessen Wohnung an der Anschrift Berg. Vermutlich konnten sie den Schließmechanismus der Wohnungstür mit einem Draht überwinden und sich so Zugang zur Wohnung verschaffen. Es wurde eine nicht unerhebliche Summe Bargeld entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770.

