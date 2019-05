Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mann belästigt Kind auf Schulweg- Kripo bittet um Hinweise

Viersen: (ots)

Am Dienstag um 07:15 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 11-jährige Schülerin sexuell. Das Mädchen radelte über die Straße Am Schluff. Etwa in Höhe des Jobcenters und Indianerdorfes folgte ihr ein Mann mit dem Fahrrad und rief hier auf Deutsch hinterher, sie habe etwas, worauf das Mädchen kurz anhielt. Der Mann berührte das Kind am Oberschenkel und forderte es auf, die Hose auszuziehen. Das Mädchen reagierte genau richtig, fuhr weiter und vertraute sich sofort Erwachsenen an, die die Polizei informierten. Eine Fahndung verlief negativ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er war zwischen 30-40. Er hatte einen "Drei-Tage-Bart" und war mit einer dünnen dunklen Jacke sowie einer Jeanshose bekleidet. Er war mit einem schwarzen Herrenrad unterwegs.

Hinweise auf den Verdächtigen nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (535)

