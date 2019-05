Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St.Tönis: Unbekannte stehlen schwarzen BMW X6

Tönisvorst - St.Tönis (ots)

In der Nacht zu Dienstag stahlen Unbekannte auf der Straße 'Nüss Drenk' in St. Tönis einen schwarzen BMW X6. Der Wagen stand vor dem Haus der Eigentümerin und hat das Kennzeichen KK-AI 68. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige und auf den Verbleib des Fahrzeuges. Hinweise an die Kripo in Kempen unter der 02162/377-0. /wg (533)

