Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Ungerath: Radfahrer stürzt und verletzt sich

Schwalmtal-Ungerath: (ots)

Ein 51-jähriger Radfahrer aus Mönchengladbach, der mit einem bekannten am Montag eine Radtour unternahm, stürzte ohne Fremdeinwirkung und zog sich einen Armbruch zu. Die beiden Männer wollten von der Ungerather Straße in einen Wirtschaftsweg abbiegen. In der Kurve stürzte der Vitusstädter./ah (447)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell