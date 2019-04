Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Pkw-Fahrer wendet, übersieht Radfahrerin und flüchtet

Nettetal-Breyell (ots)

Am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, fuhr eine 69-jährige Nettetalerin auf ihrem Pedelec auf der Schaager Straße von der Lobbericher Straße in Richtung Breyell. Vor ihr fuhr ein weißer Kastenwagen. Dieser bog in die Johann-Peters-Straße ab und wendete im Einmündungsbereich. Als er dabei zurücksetzte, achtete er nicht auf die Radfahrerin, die in die Johann-Peters-Straße abbog. Der Kastenwagen stieß gegen das Pedelec, und die 69-Jährige stürzte dabei auf die Straße. Sie wurde leicht verletzt. Der Kastenwagen fuhr in Richtung Lobbericher Straße weiter, ohne dass sich der Fahrer oder Fahrerin um die Verletzte gekümmert hatte. Zeugen berichteten, dass sich auf dem Kastenwagen der Schriftzug "Hausmeisterservice" befand. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den flüchtigen Kastenwagen über die zentrale Rufnummer 02162/377-0. /wg (428)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell