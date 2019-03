Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Offener Brief an die Eltern der Kinder im Kreis Viersen

Kreis Viersen (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Viersen stellen bei ihrer Arbeit eine besorgniserregende Entwicklung fest: Trotz umfassender Radfahrausbildung in den Grundschulen gehen die erlernten Fertigkeiten viel zu schnell verloren. Mit einem offenen Brief wenden sich die Verkehrssicherheitsberater an die Eltern der Kinder im Kreis Viersen, mehr mit ihren Kindern Fahrrad zu fahren. Verantwortung übernehmen - Kompetenzen fördern - Sicherheit schaffen! Den offenen Brief finden Sie auf unserer Internetseite https://viersen.polizei.nrw /wg (386)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell