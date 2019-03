Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Einfamilienhaus

Brüggen (ots)

Am Montag zwischen 14 und 19.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus am Vennmühlenweg in Brüggen eingebrochen. Dadurch, dass sie eine Glastür im rückwärtigen Bereich zerstörten, gelangten die Täter ins Haus und durchsuchten die Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in diesem Teil von Brüggen am Montagnachmittag bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an die Polizei. /hei (346)

