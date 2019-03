Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Auto erfasst beim Abbiegen Fußgängerin - schwer verletzt

Willich (ots)

Am Montag, gegen 09.45 Uhr, fuhr eine 77-jährige Autofahrerin aus Willich auf der Grabenstraße aus Richtung Burgstraße und bog in die Peterstraße ab. Dabei achtete sie nicht auf eine 76-jährige Willicherin, die zu Fuß die Peterstraße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die Fußgängerin verletzt. Zur stationären Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. /wg (344)

