Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Tageswohnungseinbrecher scheitern

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 14.00 und 19.00 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Haus auf dem Caudebec-Ring in Lobberich einzubrechen. Die Einbrecher hebelten an der Haustür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der 02162/377-0. /wg (316)

