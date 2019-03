Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Einbruch ins Eisstadion

Grefrath (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 19.30 und Montag, 06.30 Uhr, brachen Unbekannte in das Eisstadion in Grefrath ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und stahlen nach ersten Feststellungen Werkzeuge aus Schränken, die sie zuvor aufbrachen. Hinweise aut Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (311)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell