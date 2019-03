Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Wohnungseinbrecher erbeuten Bargeld

Viersen-Rahser (ots)

Zwischen Freitag, 19.00 Uhr und Sonntag, 20.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Reihenhaus auf der Rektoratstraße in Viersen ein. Die Einbrecher verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Haus und stahlen nach ersten Feststellungen Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei in Dülken über die Nummer 02162/377-0. /wg (309)

