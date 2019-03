Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: E-Bike-Fahrer unterschätzt Pkw-Geschwindigkeit und stößt mit diesem zusammen - schwer verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Montag, gegen 10.00 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Willicher mit seinem E-Bike auf dem Radweg der Venloer Straße in Neersen und bog in den Kirschenweg ab. Dabei überschätzte er vermutlich die Geschwindigkeit eines Autos, das in gleicher Richtung fuhr. Als der Senior vom Radweg in Richtung Kirschenweg abbog, stießen beide zusammen. Der Autofahrer, ein 66-Jahre alter Schwalmtaler, bremste noch, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Der 82-Jahrige, der einen Helm trug, fiel auf die Straße und wurde dabei verletzt. Zur stationären Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (307)

