POL-VIE: Sturm sorgt kreisweit für zahlreiche Einsätze bei Feuerwehr und Polizei

Insbesondere von 14.40 Uhr bis 17.00 Uhr hielt das angekündigte Sturmtief "Eberhard" Feuerwehr und Polizei im gesamten Kreis Viersen in Atem. Zahllose Gefahrenstellen wie umgestürzte Bäume und Bauzäune sowie herabfallende Dachziegel wurden den Rettungsdiensten gemeldet. Während die Summe der Sachschäden natürlich noch nicht beziffert werden kann , wurde bei der Polizei nur eine leicht verletzte Person nach einem Verkehrsunfall bekannt. Wegen eines umstürzenden Baumes musste ein Verkehrsteilnehmer bremsen, eine junge Frau fuhr an der Wachtendonker Straße / B 509 in Grefrath gegen 15.00 Uhr auf das stehende Fahrzeug auf. Sie konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Auch zum jetzigen Zeitpunkt -20.30 Uhr- sind im Kreisgebiet noch einzelne Straßen gesperrt, die Feuerwehren des Kreises werden vermutlich noch die ganze Nacht mit Aufräum-bzw. Sicherungsarbeiten beschäftigt sein. /kj (304)

