Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst St. Tönis: In der Wohnung überfallen - Polizei sucht Zeugen

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Montag wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Heinrich-Böll-Straße in St. Tönis gerufen. Dort war es nach Angaben des Anrufers zu einem Raub gekommen: Demnach verschaffen sich gegen 23.30 Uhr zwei maskierte Männer Zugang zu der Wohnung des 18-jährigen St. Tönisers. Sie sprühten einem ebenfalls anwesenden 17-Jährigen sofort Pfefferspray ins Gesicht, bedrohten anschließend den 18-Jährigen und raubten im weiteren Verlauf einen vierstelligen Bargeldbetrag. Anschließend verließen die beiden Unbekannten die Wohnung. Einer der beiden Räuber trug eine schwarze Jacke und war mit einem bunten Bandana-Halstuch maskiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu den beiden Tatverdächtigen machen können, sich über die zentrale Rufnummer 02162/377-0 zu melden. (306)

