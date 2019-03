Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Firma und dazugehöriger Einliegerwohnung

Brüggen-Bracht (ots)

Am heutigen Tag, in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 15.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür einer Einliegerwohnung auf dem Holtweg auf. Alle Schränke in der Wohnung wurden durchsucht. Danach brachen die Täter eine Verbindungstür zu den Firmenräumen auf. Auch hier wurden Schränke durchsucht und Spinde aufgebrochen. Eine weitere verschlossene Tür hielt dem Einbruchsversuch stand. Über die Art und Höhe der Beute konnte noch keine abschließende Angabe gemacht werden. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 - 377-0 erbeten.

