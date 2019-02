Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Geschwindigkeitskontrollen vom 04.03. - 10.03.2019 Raser bezahlen!

Kreis Viersen: (ots)

In der kommenden Woche plant die Polizei an folgenden Stellen im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen:

Montag: Keine Geschwindigkeitsmessungen vorgeplant (Rosenmontag)

Dienstag: Viersen - Süchteln, Tönisvorster Straße

Mittwoch: St.Tönis, K 22, Reckenhöfe

Donnerstag: Nettetal, B 509 Schlibeck

Freitag: Grefrath, L39

Samstag: Kaldenkirchen, Steyler Straße

Sonntag: Brüggen, K 20 "Haverslohe".

Darüber hinaus wird die Polizei natürlich auch spontan an anderen Stellen Geschwindigkeitsmessungen durchführen! Rechnen Sie besonders an den "tollen Tagen" und "am Morgen danach" stets mit Alkohol- und Drogenkontrollen. Fahren Sie sicher und denken Sie daran: "Ohne Führerschein ist das ganze Jahr Aschermittwoch".(267)

