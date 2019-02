Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Verkehrsunfallentwicklung im Jahr 2018

Kreis Viersen: (ots)

In einer Pressekonferenz stellten der Abteilungsleiter Polizei, LPD Manfred Krüchten und der Leiter der Direktion Verkehr, EPHK Michael Okuhn, heute den Jahresrückblick der Verkehrsunfallentwicklung 2018 vor. Zwar stieg die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Jahr 2018 an, jedoch ging die Zahl der bei einem Verkehrsunfall Verletzten erneut zurück. Besonders erfreulich ist, dass weniger Kinder als Radfahrer verletzt wurden. Leider starben im vergangenen Jahr mehr Menschen bei Verkehrsunfällen als im Vorjahr. Die gesamte Statistik mit Kommentierungen und Erklärungen finden Interessierte in den nächsten Tagen auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Viersen https://viersen.polizei.nrw/ /wg (266)

