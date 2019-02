Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat festgenommen

Kempen: (ots)

Der Bewohner eines Einfamilienhauses An Haus Steinfunder traf am Dienstag um 17:30 Uhr in seinem Haus auf einen fremden Mann. Er hielt den Eindringling fest und informierte die Polizei, die den 26-jährigen einschlägig wegen Diebstahls polizeibekannten Süchtelner vorläufig festnahm. Er war durch die nicht verschlossene Haustür ins Innere gelangt. Dort hatte er vermutlich nichts gestohlen. In seinem Rucksack fanden die Beamten jedoch Einbruchwerkzeug und mutmaßliches Diebesgut. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an. Die Angaben des Verdächtigen in seiner Vernehmung klangen nicht plausibel./ah (264)

