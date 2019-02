Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Geschäftseinbruch: Werkzeuge gestohlen

Viersen: (ots)

Bevor die Einbrecher vom Alarm vertrieben wurden, rafften sie in einem Geschäft hochwertige Werkzeugmaschinen zusammen und flüchteten unerkannt. Der Beuteschaden liegt bei einigen tausend Euro. Der Alarm löste am Mittwoch um 02:00 Uhr aus. Die Einbrecher hatten am Hintereingang zum Geschäft auf dem Kränkelsweg eine Tür aufgebrochen. Hinweise erbittet das KK 2 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (262)

