Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Niederkrüchten: (ots)

Mit einer altbekannten Masche gelang es am Freitag einem falschen Wasserwerker, eine Seniorin zu bestehlen. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl erst im Laufe des Wochenendes und erstattete Strafanzeige.

Der Mann schellte am Freitag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr am Haus der 85-jährigen Frau auf der Mittestraße. Er gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und erschlich sich mit seinem höflichen Auftreten das Vertrauen der Rentnerin, die ihn ins Haus ließ. Hier lenkte der Mann die Frau mit angeblichen Überprüfungsvorgängen in verschiedenen Räumen ab und stahl derweil einige hundert Euro Bargeld aus einer Geldbörse. Mit dem Bemerk, dass der Tresorinhalt vermutlich einen gravierenden Wasserschaden erlitten habe, veranlasste er die Frau, den Tresor zu öffnen. Auch diesen räumte der Trickdieb zunächst unbemerkt aus und stahl weiteres Bargeld und Schmuck.

Er war etwa 180 cm groß und sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kripo bittet um Hinweise: Wer hat den falschen Wasserwerker beobachtet? Ist er noch andernorts vorstellig geworden? Hinweise bitte an die Rufnummer 02162/377-0./ah(248)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell