Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Tönisberg: Mehrere Gartenhüten aufgebrochen

Kempen-Tönisberg (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19.00 Uhr, und Freitag, 09.00 Uhr, brachen Unbekannte auf dem Feldweg in Tönisberg mehrere Gartenhütten auf. Die Einbrecher stahlen unter anderem Gartengeräte, Werkzeuge und Kabel. Es ist zu vermuten, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (246)

