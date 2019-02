Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbruch

Viersen (ots)

Unbekannte brachen am 15.02.2019 zwischen 15:30 und 17:30 h die Türe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Dechant-Frenken-Platz auf und durchwühlten die gesamte Wohnung. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest./mikö (211)

