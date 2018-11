POL-VIE: Nettetal/Willich: Kontrollen gegen Geschwindigkeitssünder und für mehr Radfahrsicherheit

Kontrollen für die Sicherheit von Radfahrern! Bild-Infos Download

Nettetal/Willich (ots) - Am gestrigen Montag kontrollierte der Verkehrsdienst der KPB Viersen Auto- und Radfahrer. Im Nettetaler und Willicher Stadtgebiet kontrollierten die Einsatzkräfte mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei. 14 Mal verwarnten sie Autofahrer, die während der Fahrt telefonierten. Zudem ahndeten die Einsatzkräfte drei Gurtverstöße und drei Veränderungen an der Lichttechnik. Ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Willich war unter Drogeneinfluss unterwegs und musste mit zur Blutprobe. Auf der Lindenallee in Lobberich kontrollierten Einsatzkräfte die Einhaltung der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Von 673 gemessenen Fahrzeugen waren stolze 86 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Gegen 19 von ihnen leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein. Ein anderer Autofahrer darf demnächst möglicherweise zu Fuß die anmutige Nettetaler Landschaft genießen. Weil der 21-jährige Nettetaler mit mehr als 40 km/h zu schnell unterwegs war, droht ihm ein Fahrverbot. Auf der Lindenallee, auf der täglich viele Schülerinnen und Schüler mit ihren Fahrrädern unterwegs sind, wird die Polizei auch weiterhin regelmäßig kontrollieren, um die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger zu erhöhen. /wg (1668)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell