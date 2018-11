POL-VIE: Tönisvorst - Vorst: Autoaufbrecher erbeuten Werkzeug

Tönisvorst - Vorst (ots) - In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte auf der Oedter Straße in Vorst einen Kleintransporter auf. Zwischen 19.30 und 07.00 Uhr öffneten sie gewaltsam die Heckklappe des Transporters und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Es ist zu vermuten, dass die Täter das Werkzeug mit einem Fahrzeug abtransportierten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Kempen unter der Nummer 02162/377-0 /wg (1590)

