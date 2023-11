POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Bönen (ots) - Am Montagmorgen (13.11.23) haben gegen 2.55 Uhr unbekannte Täter auf dem Autobahnparkplatz Kolberg an der A2 bei Bönen den Tankinhalt eines dort parkenden LKW entwendet. Dabei soll es sich um mehrere hundert Liter Kraftstoff handeln. Der Fahrzeugführer schlief während der Tatzeit in seinem LKW und hatte von dem Diebstahl nichts bekommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich an die Polizei in Kamen unter ...

