Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Festnahme: Alkoholisierter Mann schlägt Heckscheibe eines mit Insassen besetzten Autos ein

Holzwickede (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Donnerstagmittag (28.04.2022) für einen Polizeieinsatz in Holzwickede gesorgt.

Der 39-Jährige ohne festen Wohnsitz befand sich gegen 12.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants an der Wilhelmstraße und sprach zwei Passanten an. Weil sie ihn aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht verstanden, stiegen sie in ihr Fahrzeug. Der Mann wurde in der Folge aggressiv und schlug mit einer Wodka-Flasche die Heckscheibe des Wagens ein. Eine Pkw-Insassin verständigte daraufhin die Polizei.

Alarmierte Einsatzkräfte trafen den Beschuldigten noch auf dem Parkplatz an. Weil er sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Unna gebracht. Dabei leistete er Widerstand. Auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass gegen den 39-Jährigen ein anderes Ermittlungsverfahren läuft. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und blieb bis zu seiner Ausnüchterung im Gewahrsam. Auf ihn kommt nun ein weiteres Strafverfahren zu.

