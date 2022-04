Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch und Einbruchsversuch an einem Doppelhaus in Billmerich - Zeugen gesucht

Unna (ots)

Am Gründonnerstag ( 14.04.2022 ) wurde gegen 16:00 Uhr festgestellt, dass es zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in ein Doppelhaus an der Hermann-Osthoff-Straße in Billmerich gekommen war. Durch bislang unbekannte Täter wurde an einer Haushälfte die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und das gesamte Haus durchsucht. An der anderen Haushälfte hielt die Terrassentür dem Einbruchsversuch stand und die Täter gelangten nicht in das Haus. Die Bewohner beider Haushälften befanden sich seit dem vergangenen Samstag beziehungsweise Montag im Urlaub. Zum genauen Zeitpunkt der Tat und zur entwendeten Beute aus der einen Haushälfte liegen bislang noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Mögliche Zeugen, die seit dem vergangenen Montag im Bereich der Hermann-Osthoff-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell