Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen: Einbruch in eine Kindertagesstätte - Täter scheitern am Tresor

BergkamenBergkamen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (17.11.2020), 16.30 Uhr, und Mittwoch (18.11.2020), 07.00 Uhr, in eine Kindertagesstätte Am Wiehagen in Bergkamen eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes auf und durchsuchten anschließend das Büro. Die Polizei stellte am dortigen Tresor Hebelspuren fest, an dem die Täter mutmaßlich scheiterten. Nach ersten Ermittlungen entkamen die Täter ohne Beute.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 zu wenden.

