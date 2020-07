Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Täter flüchtig: Polizei sucht Zeugen nach Raub

Unna (ots)

Nach einem Raub auf einen 56-jährigen Unnaer sucht die Polizei Zeugen.

Der Mann war am frühen Dienstagmorgen (07.07.2020) gegen 04.15 Uhr zu Fuß auf der Friedrich-Ebert-Straße in Unna unterwegs, als ihm zwei männliche Personen entgegenkamen, ihn am Kragen packten, in ein Gebüsch drängten und Geld oder Smartphone verlangten.

Letztendlich händigte der 56-Jährige den beiden Tätern seine Geldbörse aus, aus der sie sich eine dreistellige Bargeldsumme nahmen. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Unnaer Ortskern.

Der 56-Jährige beschrieb die Unbekannten wie folgt:

1. Person

- 20-25 Jahre - 170 cm - Deutsches Erscheinungsbild - Kappe, Jeans, T-Shirt, Jacke

2. Person

- 20-25 Jahre - 170 cm - Deutsches Erscheinungsbild - Jeans, Poloshirt - Kurze, dunkelblonde Haare

Zeugen werden gebeten, sich an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.

