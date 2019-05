Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg: Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Schülerin

Polizei Unna (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr befand sich eine 16 jährige Schülerin der Gesamtschule Fröndenberg auf dem Weg zu ihrer Schule. An der Einmündung Westicker Straße/ Am Klingelbach wollte die Schülerin die Straße überqueren. Hierbei wurde sie von einem Auto angefahren. Die Fahrerin des Autos hielt zunächst an und erkundigte sich nach der Schülerin. Diese gab zunächst an, dass alles in Ordnung sei. Hiernach entfernte sich die Autofahrerin. Kurze Zeit später bemerkte die Schülerin ihre Verletzungen, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Hinweise können bei der Polizei unter Tel.: 02303/921-3535 oder 02303/921-0 abgegeben werden.

