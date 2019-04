Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - im Kreuzungsbereich zusammengestoßen

Kamen (ots)

In der Nacht zu Sonntag (14.04.2019) fuhr gegen 22.30 Uhr ein 44 jähriger Taxifahrer aus Dortmund auf der Lortzingstraße in Richtung Robert-Koch-Straße. Als er hier nach links abbog, achtete er nicht auf einen von links kommenden 56 jährigen Kamener und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Kamener verletzte sich leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5 800 Euro.

