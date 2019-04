Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch - Bargeld entwendet, Zeugen gesucht

Kamen (ots)

Am Samstag, den 23.03.2019 sind Unbekannte zwischen 14.15 und 15.10 Uhr in das Erdgeschoss eines Hauses in der Straße Altenmethler eingebrochen. Die Polizei berichtete über diesen Einbruch. Durch Ermittlungen wurde in Erfahrung gebracht, dass zu der Zeit in der Nähe ein verdächtiges Fahrzeug gesehen wurde. Es handelte sich um einen dunklen, eventuell schwarzen Saab, vermutlich Modell 9-3. Auffällig war, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Rechtslenker handelte und dass es entgegengesetzt der Fahrrichtung parkte. Im Fahrzeug wartete eine Person, zwei weitere kamen aus Richtung des Tatortes hinzu. Anschließend fuhren die Personen mit dem Fahrzeug davon. Wer hat den PKW gesehen und kann etwas zum Kennzeichen oder den Personen sagen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

