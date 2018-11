Unna (ots) - Am Sonntag (11.11.2018) bemerkte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Klopstockstraße gegen 15 Uhr verdächte Geräusche in ihrem Haus. Als sie der Sache auf den Grund gehen wollte, bemerkte sie, dass sich eine Tür nicht vollständig öffnen ließ und entdeckte dahinter einen unbekannten Mann. Der war zuvor durch ein zum Lüften geöffnetes Fenster in das Haus eingestiegen und flüchtete beim Anblick der Bewohnerin ohne Beute wieder durch dieses Fenster. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 170 cm groß, schlank, ungefähr zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze, gelockte Haare und einen hellen Hauttyp. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose und einer mittelblauen Sweatshirtjacke.

Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

