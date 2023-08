Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Festnahmen nach Einbruch

Anröchte (ots)

Am gestrigen Sonntag um 22 Uhr, wurde die Polizei zu einem Betriebsgelände in der Völlinghauser Straße gerufen. Ein Zeuge bemerkte zur Tatzeit einen verdächtigen Pkw in Höhe der Firma sowie drei männliche Personen, die sich dort mit Taschenlampen bewegten. Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war eine der Personen im Begriff in den Pkw einzusteigen, um zu flüchten. Der Mann wurde unmittelbar festgenommen. Die beiden weiteren Personen, die sich auf dem Weg zu dem offenbar bereit gestellten Fahrzeug befanden, konnten nach kurzer Flucht ebenfalls festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung konnten Kupferrohre und Kanister mit Diesel im Nahbereich der Firma aufgefunden werden. Diese waren durch die drei Männer zuvor von dem Betriebsgelände entwendet und zum Abtransport bereitgestellt worden. Die drei tatverdächtigen Männer im Alter von 42, 40 und 35 Jahren, mit Wohnsitz in Rumänien, sollen im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.(dk)

