Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher unterwegs

Erwitte (ots)

In der Zeit zwischen dem 11. Dezember, 20 Uhr und dem 13. Dezember, 11.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus im Hellweg ein. Die Diebe öffneten ein Fenster auf der Gebäuderückseite, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Anschließend begaben sie sich in das Obergeschoss und hebelten eine Wohnungstür auf. Die Wohnung wurde von den Einbrechern durchsucht und diverse Sammlermünzen entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell